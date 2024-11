Suezkanalweg in Weinheim ab dem 2. Dezember halbseitig gesperrt

Aufgrund von Leitungsarbeiten der Stadtwerke Weinheim, wird die Durchfahrt durch den Suezkanalweg zwischen Mannheimer Straße und Saarbrückener Straße ab Montag, 2. Dezember, halbseitig gesperrt. Die Arbeiten an den Leitungen beginnen am Montag laut Pressemitteilung der Stadtwerke in den frühen Morgenstunden und sollen voraussichtlich am Mittwochabend, 4. Dezember, abgeschlossen werden.