Tag der offenen Tür am Sonntag, 18. Oktober im Bäderstudio Öhlenschläger

Mörlenbach-Bonsweiher. Dieser besondere Tag bietet Ihnen die perfekte Gelegenheit, das Unternehmen und sein umfassendes Leistungsangebot in entspannter Atmosphäre kennenzulernen.

Vorab Raummaße senden & Traumbad live erleben

„Für die ersten eingesendeten Raummaße erstellen wir vorab eine individuelle Planung Ihres neuen Bades. Wir zeigen Ihnen direkt vor Ort, was wir aus Ihrem Bad machen können“, erklärt Lena Öhlenschläger vom gleichnamigen Bäderstudio in Bonsweiher. Senden Sie uns einfach vorab Ihre Raummaße per E-Mail an info@baederstudio-oehlenschlaeger.de.

Haben Sie schon lange davon geträumt, Ihr Badezimmer zu renovieren? Das erfahrene Team vom Bäderstudio Öhlenschläger lässt Ihren Traum real werden und präsentiert Ihnen am Tag der offenen Tür konkrete Lösungsvorschläge. In nur wenigen Schritten begleiten wir Sie zu Ihrem perfekten Bad – stressfrei, kompetent und mit nur einem zentralen Ansprechpartner.

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Foto: Öhlenschläger für ihr Traumbad GmbH Foto: Öhlenschläger für ihr Traumbad GmbH Foto: Öhlenschläger für ihr Traumbad GmbH Foto: Öhlenschläger für ihr Traumbad GmbH Foto: Öhlenschläger für ihr Traumbad GmbH

Einzigartiger Service: Von der Planung bis zur Endreinigung

Am 18. Oktober haben Sie die Möglichkeit, die Herangehensweise der Firma Öhlenschläger hautnah zu erleben. Das Konzept überzeugt durch Vollservice: von der individuellen Beratung und 3D-Planung über die komplette Umsetzung aller Umbauarbeiten bis hin zur finalen Endreinigung.

Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt: Größter Wert wird auf die persönlichen Nutzungsgewohnheiten gelegt. Denn so unterschiedlich Räume und Menschen sind, so individuell sind auch die Ansprüche an das neue Bad.

Komplettabwicklung – Alles aus einer Hand

Sobald der Entwurf steht, erstellt die Firma Öhlenschläger einen detaillierten Terminplan. Alle Gewerke werden nahtlos koordiniert und ausgeführt:

Demontage & Altbausanierung

Sanitär- und Elektroinstallationen

Verputz-, Spachtel- und Fliesenarbeiten

Moderne Deckengestaltung

Sie müssen sich um nichts kümmern – die komplette Organisation und handwerkliche Ausführung liegt in einer Hand.

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Neue Trends & Kulinarisches Highlight

In der Ausstellung erwarten Sie vielfältige Inspirationen für Ihr Zuhause. Pünktlich zum Tag der offenen Tür wurden einige Kojen mit den aktuellsten Bad-Trends neu gestaltet.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Mit Tina Klos konnte eine erfahrene Thermomix-Beraterin gewonnen werden. Sie zeigt Ihnen vor Ort live, welche kulinarischen Möglichkeiten in dem vielseitigen Küchenhelfer stecken.

Das gesamte Team der Firma Öhlenschläger freut sich auf Ihren Besuch!

Kontaktdaten & Reguläre Öffnungszeiten: