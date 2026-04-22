TG Laudenbach will junge Mitglieder ins Boot holen

Laudenbach. Los ging es bei Laudenbachs mitgliederstärkstem Verein mit den Mitgliedern selbst. Nachdem zu Beginn der Jahreshauptversammlung an die Verstorbenen erinnert wurde, zeichnete Vorsitzender Eckehard Klein unter dem Applaus der Anwesenden diejenigen aus, die schon seit vielen Jahren zur Turngemeinde (TGL) gehören. Dazu schreibt der Verein im Rückblick: „Ganze Familien über Generationen hinweg sind dem mitgliederstärksten Verein am Ort oft ein Leben lang treu.“

Zukunft der Halle

Auch Bürgermeister Benjamin Köpfle war beeindruckt von der Vereinstreue, kam aber gleich auf das beherrschende Thema der jüngsten Zeit zu sprechen: den Brand der Bergstraßenhalle und die Zeit danach: „Die entsprechenden Gutachten werden bis Ende Mai vorliegen, dann kann entschieden werden, ob ein Abriss notwendig ist und was die entsprechende Variante dann kosten wird.“

Ehrungen für lange Zugehörigkeit Bei der Versammlung wurden treue Vereinsmitglieder für ihre Zugehörigkeit geehrt. Für 25 Jahre waren das Nina Bobrowsky, Katharina und Matthias Grünewald, Ingeborg Heiler, Michael Klemm, Arne Lohmeier Christine Noe-Knust, Christa Pittner, Marc Sattler, Inge Schmidt, Thomas Schmidt, David Schupp, Jan-Luca Seibel und Alina Siegel. Seit 30 Jahren gehören Patrick und Thorsten Bangert, Anna Heffungs, Laura Kast, Tanja Neuthinger-Gärtner, Tamara Schober sowie Edith Stockmann der TGL an. 40 Jahre Mitglieder sind Dieter Ehle, Frank Grünewald, Helena Karg, Tobias Stein und Petra Weber. Seit einem halben Jahrhundert gehören Gabriele Böhler, Klaus Geiss, Jakob Magsam und Christa Vela zum Verein. Vor 60 Jahren traten Jürgen Graulich und Klaus Süß bei. Auf eine 70 Jahre lange Zugehörigkeit blickte Helmut Lohrer zurück, doch geehrt wurden auch Helga Bartmann und Lothar Krämer für 71 Jahre, Wolfgang Spengler für 72 Jahre, Helmut Bitsch für 75 Jahre und als Rekordhalter Hans Stein für 79 Jahre Mitgliedschaft.

Ursprünglich war geplant, die Halle zu sanieren, was das größte Vorhaben für die Gemeinde gewesen wäre. Dazu wurden insgesamt sechs Millionen Euro an Fördermitteln bewilligt – diese Bundesmittel fließen auch im Fall eines Neubaus. Was die unmittelbaren Folgen des Brands anging, so freute sich der Rathauschef über die Solidarität, die die obdachlos gewordenen Vereine in der Nachbarschaft erfuhren: Schon bald waren Hallen-Kapazitäten für sie gefunden, zum Teil durften sie sogar Sportgeräte mitbenutzen – angelaufen war diese Hilfe, wie Köpfle bemerkte, schon, „als die Halle noch warm war“. Er war auch den TG-Verantwortlichen dankbar, so waren Vorstand und auch Jutta Sattler in der Geschäftsstelle immer ansprechbar, und es konnten etwa für den Schulsport zusätzliche Hallenzeiten bereitgestellt werden.

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Viele große Projekte

„Vielleicht gibt es auch schon vor Ende 2029 wieder eine Bergstraßenhalle“ nahm Klein den Ball wieder auf. In seinem Bericht ging er auf das vielfältige Angebot der TGL ein und bedanke sich bei Erwin Stoffel, der auch als fas 90-Jähriger noch die Übungsstunde in Vertretung leitet, wenn Not am Mann ist. Er lobte: „Große Projekte wie der neue Hallenboden, die Organisation und Durchführung der Kerwe, aber auch der traditionell zwischen den Jahren stattfindende ,Ent-Müll-Tag‘ wären ohne dieses Engagement nicht möglich.“

Vor allem für die nächsten Jahre sei es wichtig, auch jüngere engagierte Mitglieder – also die nächste Generation – mit ins Boot zu holen: „Der Verein ist mehr als ein Sportanbieter, er ist soziales Bindeglied, das die Menschen in Laudenbach durch Freude, Herausforderungen und sogar Krisen trägt.“

Sattlers anschließender Kassenbericht fiel positiv aus, nicht zuletzt wegen ihres Ausblicks „Schuldenfrei im Jahr 2029“. Bis dahin gelte es, die zur Verfügung stehenden Mittel in die Unterhaltung des Gebäudes und die Erfüllung der Brandschutzauflagen zu investieren. Wolfgang Beck erledigt seit Jahrzehnten die steuerlichen Angelegenheiten der Turngemeinde ehrenamtlich. Kassenprüfer Lukas Büntig bescheinigte ihr ordentlich geführte Bücher.