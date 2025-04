Weiter Unterstützung aus Weinheim für Ukrainer: „Wir vergessen euch nicht“ 

Weinheim. Tobias Henschke sitzt in einem von fünf Lkw, die an der ukrainischen Grenze stehen. Die Ladung in den schwarzen Containern: Hilfsgüter für die Betroffenen in dem Kriegsgebiet. Es ist Februar, die Temperaturen fallen unter null Grad Celsius. Seit mehr als vier Stunden wartet er mit sechs anderen Fahrern darauf, über die Landesgrenze von Polen in die Ukraine fahren zu können. Er schaut aus dem Fenster und sieht eine Kolonne anderer, dunkler Lastwagen, die die Kontrollposten passieren – und das, anders als sie, in nur wenigen Minuten.