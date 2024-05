Tödlicher Motorradunfall in Bensheim - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 42-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag, 9. Mai bei einem Verkehrsunfall in Bensheim verstarb, sucht die Polizei nun Hinweise (Wir haben berichtet). Der Mann fuhr auf der Heidelberger Straße von Bensheim nach Heppenheim, als er im Bereich Arminstraße mit einem Auto kollidierte. Der 57-jährige Autofahrer Fahrer wollte mit seinem Wagen von der verlängerten Arminstraße nach links in die Heidelberger Straße einbiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer. Durch den Aufprall erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.