Top-Schauspieler begeistern das Publikum in der Stadthalle Weinheim

Weinheim. Mit Ovationen im Stehen dankte das Publikum am Freitagabend den beiden Darstellern Nadine Schori und Oliver Mommsen für ihr fesselndes Kammerspiel, in dem sich zwei Stunden lang humorvolle und berührende Augenblicke die Waage hielten. Die Zeitung „The Boston Globe“ schrieb über das Zweipersonen-Stück „Die Tanzstunde“ des amerikanischen Dramatikers Mark St. Germain: „Man wünscht sich, dass es niemals aufhört.“ Das gleiche Gefühl mochte so manchen Zuschauer an diesem Abend in der gut besuchten Stadthalle erfüllt haben, als der Ton des letzten Tanzes verklungen war, der zwei einsame Seelen den gemeinsamen Takt finden ließ.