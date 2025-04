Viscofan: Rohstoff Kollagen soll Standort Weinheim langfristig sichern

Weinheim. Schätzungsweise jede dritte Wurst weltweit steckt in einer Hülle von Viscofan. Der Wursthüllenfabrikant, der an seinem Standort Weinheim einen Jahresumsatz von rund 200 Millionen Euro generiert, gilt mit seinen globalen Produktionsstätten als Weltmarktführer für Kunstdärme in der Lebensmittelindustrie und bietet inzwischen auch pflanzliche, rein vegane Hüllen an, stellt sich breiter auf.