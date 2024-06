Warum Weinheim langsam die Zahnärzte ausgehen und die Mediziner jetzt protestieren

Der Unmut schwelt bereits seit Jahren – jetzt wollen die Mediziner der Politik auf den Zahn fühlen. Bei einem landesweiten Protesttag werden auch Weinheimer Zahnärzte heute ihre Praxen schließen. Zumindest für Behandlungen. Dafür bieten sie eine etwas andere Art der Sprechstunde an: eine, in der es nicht um die Probleme der Patienten, sondern die der Ärzte geht. Welche das sind und warum der Frust so groß ist, dass Zahnmediziner morgen vor der Reiterin in der Innenstadt protestieren, erklärte Dr. Tatjana Autenrieth vom Verein Zahnärzte Badische Bergstraße unserer Redaktion.

Warum protestieren Zahnärzte gegen die Gesundheitspolitik?

Wie von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg zu erfahren ist, gibt es im Wesentlichen vier Kritikpunkte. Die Budgetierung der Praxen, die zunehmende Bürokratie sowie eine nicht mehr zeitgemäße Vergütung. Darüber hinaus wollen Zahnärzte auf den Fachkräftemangel aufmerksam machen, der auch vor ihnen nicht haltmacht.

Verdienen Zahnärzte nicht vergleichsweise gut?

„Ich weiß, es heißt immer: Wir jammern auf hohem Niveau“, sagt Zahnärztin Tatjana Autenrieth. Der eigene Geldbeutel ist es jedoch gar nicht, um den es den Zahnärzten bei der Kritik gegen die Budgetierung geht.

Denn dieses Instrument kommt nun vor allem Patienten teuer zu stehen. Es sieht nämlich eine Grenze bei den finanziellen Mitteln vor, die Praxen für die Behandlung von Patienten bekommen.

Autenrieth beispielsweise hat jetzt einen Bescheid bekommen, dass sie 2023 zu viel gearbeitet hat und im kommenden Jahr Geld zurückzahlen muss. „Das ist eine Katastrophe. Ich bin fleißig und werde dafür abgestraft“, sagt die Mutter dreier Schulkinder.

Foto: Philipp Reimer Fotografie

Was bedeutet die Budgetierung für Patienten?

Um ihre Praxen wirtschaftlich zu betreiben, müssen Zahnärzte nun also genau hinschauen, dass sie nicht über Gebühr arbeiten.

Im Klartext heißt das, dass sie darauf achten müssen, nicht zu viele Patienten zu behandeln, sonst legen sie am Ende drauf. Das wiederum verschärft die Knappheit bei den Fachmedizinern, die sich laut Autenrieth vom Verein Zahnärzte Badische Bergstraße schon jetzt abzeichne.

Gibt es noch genug Zahnärzte in Weinheim?

Laut Kassenzahnärztlicher Vereinigung gibt es 35 Zahnmediziner in der Zweiburgenstadt. Das klingt, gerade mit Blick auf andere Fachbereiche wie Psychiatrie oder Orthopädie, erst einmal nach genug Ärzten. Tatjana Autenrieth weist jedoch auf den ehemaligen Verteilungsschlüssel hin, als es auch in der Dentalmedizin noch eine feste Vorgabe für Kassenarztsitze gab. Dieser betrug im städtischen Bereich ein Zahnarzt pro 1000 Einwohner. Stellt man die 35 Mediziner den 45 000 Einwohnern gegenüber, kommt man also auf eine Unterversorgung. In ihrer eigenen Praxis hat Autenrieth jetzt einen Aufnahmestopp für neue Patienten verhängt. Auch wenn ihr das insbesondere mit Blick auf die Zukunft nicht gefällt.

Wird sich die Versorgung weiter verschlechtern?

Davon ist stark auszugehen. Autenrieth kann aus dem Stand fünf Kollegen aufzählen, die in naher Zukunft in den Ruhestand gehen. Allein im vergangenen Jahr habe es zwei Praxisschließungen gegeben, weil es keine Nachfolge gab. Vor kurzem gab es zwar erst einen Neuzugang. Aber: „Das ist das erste Mal seit meiner 18-jährigen Tätigkeit in Weinheim, dass es mit einer Praxisübernahme geklappt hat“, so die Vorsitzende des hiesigen Zahnarztvereins.

Foto: Philipp Reimer Fotografie

Was fordern die Dentalmediziner von der Politik?

„Dass das mit der Budgetierung aufhört – ganz zwingend“, erklärt Autenrieth. Zahnärzte müssten für die erbrachte Leistung adäquat bezahlt werden. Es könne nicht sein, dass sich die Kasse diese Vergütung wieder zurückhole. Darüber hinaus müsse es einen Stopp bei der Bürokratisierung geben. Wie bei den Hausärzten machte die Digitalisierung der Praxen samt Einführung des E-Rezepts auch Zahnärzten zu schaffen. Außerdem wird eine Aktualisierung der Gebührenordnung für Zahnärzte gefordert. Die aktuelle Fassung stammt noch aus dem Jahr 1987– ist also 36 Jahre alt.