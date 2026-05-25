Bildungszentrum

 „Warum werden Dokumente zum Hemsbacher Bildungszentrum zurückgehalten?“

Die Wählergemeinschaft Pro Hemsbach fordert, Unterlagen zum BIZ offenzulegen.

In Sachen Neubau des Bildungszentrums fordert die Wählergemeinschaft PH mehr Transparenz. Foto: Katrin Oeldorf
In Sachen Neubau des Bildungszentrums fordert die Wählergemeinschaft PH mehr Transparenz.
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