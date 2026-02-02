Weinheim: 17-jährige Radfahrerin stürzt - Verletzungen am Kopf und im Gesicht
Weinheim. Eine 17-jährige Fahrradfahrerin ist am Freitagmorgen in Weinheim gestürzt. Dabei zog sie sich Verletzungen am Kopf und im Gesicht zu. Nach Angaben der Polizei verlor sie an der Kreuzung Institutstraße/babostraße die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Sie wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Die 17-Jährige trug keinen Helm.
Die Polizei weißt darauf hin: Auch wenn in Deutschland keine Helmpflicht für Radfahrer besteht, ist das Tragen eines Fahrradhelms beim Radfahren von entscheidender Bedeutung. So kann das Risiko schwerer Kopfverletzungen bei Stürzen um bis zu 80 Prozent verringert und im Extremfall auch Leben gerettet werden. (heh)