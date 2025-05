Weinheim: 70-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Weinheim. Ein 70-jähriger Rollerfahrer hat sich am vergangenen Freitagmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, wollte eine 19-jährige Frau gegen 12 Uhr am Berliner Platz in Höhe des Multzentrums in Weinheim auf die A5 fahren. Wegen der Baustelle, die sich dort zurzeit befindet, ordnete sie sich fälschlicherweise auf die Linksabbiegerspur ein.