Mit Verspätungen ist zu rechnen

Die Bundesstraße 3 wird zwischen Sulzbach und Laudenbach saniert. Die erste Teiletappe beginnt am Montag zwischen dem Sulzbacher Norden und der Abzweigung der Goethestraße in Hemsbach. Damit muss auch der Bus ganz neue Routen fahren. Die BRN informiert, was es lang geht.