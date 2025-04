Zeugen gesucht

Weinheim: 83-Jähriger bei Unfall verletzt - Verursacher begeht Fahrerflucht

Ein merkwürdiger Unfall ereignete sich am Montagnachmittag in Weinheim. Aus ungeklärten Gründen lehnte sich ein 83-Jähriger in einen Mercedes. Als das Auto losfuhr, verletzte sich der Senior.