Weinheim: Alte Zeder im Schlosspark wird zum Nationalerbe-Baum

Weinheim. Die alte Zeder im Kleinen Schlosspark in Weinheim wird am Freitag, 28. März, offiziell zum Nationalerbe-Baum ausgerufen. Die Bevölkerung ist zur Feier herzlich eingeladen, betonten die Stadt und die Deutsche Dendrologische Gesellschaft. Die Veranstaltung startet um 14 Uhr direkt auf der Wiese an der Zeder. Nach Grußworten von Oberbürgermeister Manuel Just will der Dresdner Dendrologe Andreas Roloff den Baum und das Projekt der Nationalerbe-Bäume vorstellen. Daraufhin soll eine Hinweistafel offiziell enthüllt werden – und die Gäste sind zu einem Imbiss mit Getränken eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Deutsche Dendrologische Gesellschaft e.V. (DDG) vereint Personen und Institutionen, denen Kenntnis und Schutz, Pflanzung und Pflege, Erforschung und Nutzung von Bäumen und Sträuchern wichtige Anliegen sind, heißt es auf der Homepage der DDG. (dls)