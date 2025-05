Weinheim: Entenfamilie gerettet

Weinheim. Eine Entenfamilie ist von hilfsbereiten Personen am Donnerstagvormittag in Weinheim gerettet worden. Laut Polizei wurde das Polizeirevier Weinheim gegen 11.15 Uhr von einer Anruferin informiert, dass sich in der Hopfenstraße eine Entenfamilie befinde, die sich sowohl auf der Straße als auch im Bereich angrenzender Bahngleise bewege.