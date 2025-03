Weinheim: „Sport um Mitternacht“ startet Ende März  

Weinheim. Der Stadtjugendring Weinheim lädt am Freitag, 28. März, zur ersten Veranstaltung “Sport um Mitternacht” des Jahres 2025 in die Heidi-Mohr-Halle am Rolf-Engelbrecht-Haus ein. Das Angebot startet um 22 Uhr und dauert bis 1 Uhr morgens, teilte die Stadt mit. Mit dem Projekt will der Stadtjugendring in Kooperation mit Vereinen und Organisationen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 21 Jahren eine sichere und attraktive Möglichkeit anbieten, sich sportlich zu betätigen und soziale Kontakte zu knüpfen. Das Projekt wird vom Jugendgemeinderat Weinheim, der Sportkreisjugend Mannheim und dem Stadtjugendring Weinheim e.V. initiiert.