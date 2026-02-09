Drei Einsätze

Weinheim: Feueralarm im Berufsschulzentrum - Brandschützer rücken aus

Brandmeldealarm, defektes Ladegerät und eine Türöffnung:Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde am Montag gleich mehrmals gefordert.

Die Weinheimer Feuerwehr kam am Montag kaum zur Ruhe (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Weinheimer Feuerwehr kam am Montag kaum zur Ruhe (Symbolbild).

Weinheim. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim hatte am Montag (9. Februar) alle Hände voll zu tun. Wie die Brandschützer berichten, ging der erste Alarm um 9 Uhr los. Eine Brandmeldeanlage des Weinheimer Berufsschulzentrums hatte ausgelöst. Als die Feuerwehr wenig später eintraf, hatten die Lehrkräfte die Schule bereits vorbildlich geräumt und die Schüler befanden sich auf den Sammelplätzen. Wie sich bei der Erkundung eines Angriffstrupps der Wehr ergab, wurde der Alarm durch Bauarbeiten ausgelöst. Die Einsatzkräfte stellten die Anlage zurück und der Schulbetrieb konnte kurze Zeit später fortgesetzt werden.

Wenig später löste ein angeschmortes Ladegerät einen weiteren Einsatz aus. Mit einer Wärmebildkamera konnten die Brandschützer jedoch keine Gefahr feststellen. Nachdem die Räume belüftet wurden, um den Schmorgeruch loszuwerden, konnte auch dieser Einsatz schnell beendet werden.

Am Nachmittag rückte die Feuerwehr schließlich nach Lützelsachsen-Hohensachsen aus, um dem Rettungsdienst eine Tür zu einem Gebäude zu öffnen. Nach dem Austausch des Schließzylinders konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden. (heh)

