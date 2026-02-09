Weinheim: Feueralarm im Berufsschulzentrum - Brandschützer rücken aus

Weinheim. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim hatte am Montag (9. Februar) alle Hände voll zu tun. Wie die Brandschützer berichten, ging der erste Alarm um 9 Uhr los. Eine Brandmeldeanlage des Weinheimer Berufsschulzentrums hatte ausgelöst. Als die Feuerwehr wenig später eintraf, hatten die Lehrkräfte die Schule bereits vorbildlich geräumt und die Schüler befanden sich auf den Sammelplätzen. Wie sich bei der Erkundung eines Angriffstrupps der Wehr ergab, wurde der Alarm durch Bauarbeiten ausgelöst. Die Einsatzkräfte stellten die Anlage zurück und der Schulbetrieb konnte kurze Zeit später fortgesetzt werden.