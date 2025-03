Weinheim. Theatermacher Michael Wenzl organisiert in Zusammenarbeit mit dem Modernen Theater am Samstag, 5. April, eine Vortragsveranstaltung in Weinheim. Los geht es um 11 Uhr, Ende wird gegen 22 Uhr sein. Es wird drei Vorträge zum Thema „Fiction & Science“ geben, heißt es in der Pressemitteilung.