Weinheim: Frau vermisst - Polizeihubschrauber im Einsatz

Im Waldgebiet bei Weinheim suchen Polizei und Rettungskräfte nach einer Frau, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Ein Polizeihubschrauber unterstützt die Suche.

Eine Frau wird in Weinheim vermisst. Die Polizei setzte bei der Suche auch einen Hubschrauber ein. (Symbolfoto) Foto: Hessisches Polizeipräsidium
Eine Frau wird in Weinheim vermisst. Die Polizei setzte bei der Suche auch einen Hubschrauber ein. (Symbolfoto)

Weinheim. Polizei und Rettungsdienst haben am gestrigen Abend im Bereich des Nächstenbacher Wegs in Weinheim die Suche nach einer möglicherweise hilflosen Frau aufgenommen, wie die Polizei mitteilte. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Person im dortigen Waldgebiet in einer Notlage befindet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

An der laufenden Suche war am Abend auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Es wird nachberichtet.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06201 10030 entgegen. (tak)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite