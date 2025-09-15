Weinheim: Frau vermisst - Polizeihubschrauber im Einsatz
Im Waldgebiet bei Weinheim suchen Polizei und Rettungskräfte nach einer Frau, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Ein Polizeihubschrauber unterstützt die Suche.
Weinheim. Polizei und Rettungsdienst haben am gestrigen Abend im Bereich des Nächstenbacher Wegs in Weinheim die Suche nach einer möglicherweise hilflosen Frau aufgenommen, wie die Polizei mitteilte. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Person im dortigen Waldgebiet in einer Notlage befindet.
An der laufenden Suche war am Abend auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Es wird nachberichtet.
Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06201 10030 entgegen. (tak)