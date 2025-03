Weinheim: Mercedes überschlägt sich und kommt auf Dach zum Liegen

Schwerer Unfall und Stau auf A5 bei Weinheim - auch Kinder unter Verletzten

An dem Unfall waren ein Opel und ein Mercedes beteiligt. In dem darauf folgenden Stau stießen weitere Fahrzeuge zusammen. Drei Kinder, die in einem Mercedes-AMG saßen, wurden trotz der schweren Schäden am Heck nur leicht verletzt.