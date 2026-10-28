Weinheim: Sperrung der Hauptstraße wegen Leitungsschaden
Aufgrund eines Leitungsschadens ist die Hauptstraße in Weinheim ab der Abzweigung Bahnhofstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt worden.
Weinheim. Aufgrund eines Leitungsschadens ist die Hauptstraße in Weinheim ab der Abzweigung Bahnhofstraße am Mittwochmorgen für den Durchgangsverkehr gesperrt worden. Wie die Stadtwerke mitteilten, sollen Verkehrsteilnehmer den Bereich weiträumig umfahren und gegebenenfalls mehr Fahrzeit einplanen. Die Stadtwerke arbeiten an der Behebung des Schadens und wollen weiter informieren, sobald die Sperrung wieder aufgehoben werden kann. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.