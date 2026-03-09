Weinheim-Sulzbach: Wasserrohrbruch in Hintergasse
Ein Keller in Weinheim-Sulzbach steht nach einem Wasserrohrbruch unter Wasser. Die Hintergasse musste gesperrt werden.
Weinheim. Die Weinheimer Feuerwehr ist am Sonntagmittag gegen 14 Uhr zu einem Einsatz in der Hintergasse ausgerückt. Wie die Brandschützer der Abteilung Sulzbach mitteilten, drückten dort größere Mengen Wasser in einen Keller. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand in dem kleinen Keller bereits rund zehn Zentimeter hoch Wasser. Nach ersten Erkenntnissen drang es von außen durch die Wand ein.
Mit Tauchpumpe und Wassersauger entfernte die Feuerwehr das Wasser aus den betroffenen Räumen, während parallel die Ursache für den Wassereintritt gesucht wurde. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Wasserrohrbruch in der Straße handelte.
Als die ebenfalls verständigten Stadtwerke an der Einsatzstelle eintrafen, übernahmen sie die weiteren Maßnahmen an der Versorgungsleitung. Nach rund zwei Stunden war das Wasser abgepumpt und der Einsatz beendet. (sig)