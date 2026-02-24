Trotz Hinweisschilder

Weinheim: Transporter steckt in Suezkanalweg fest

Es hat wieder gekracht: Im Weinheimer Suezkanalweg hat sich am Dienstagnachmittag ein Transporter festgefahren. Das Dach des Fahrzeugs wurde dabei stark beschädigt.

Der Transporter kam nicht durch die niedrige Unterführung im Weinheimer Suezkanalweg. Foto: Jannis Schüßler
Der Transporter kam nicht durch die niedrige Unterführung im Weinheimer Suezkanalweg.

Weinheim. Ein Umzugs-Transporter hat sich am Dienstagnachmittag im Weinheimer Suzekanalweg festgefahren. Das Fahrzeug überschritt augenscheinlich die ausgewiesene Höhe der Unterfühung und krachte dagegen. Dabei erlitt das Dach der Transporters starke Schäden. Weitere Informationen zu Unfallhergang und Schaden liegen noch nicht vor.

Der Wagen war augenscheinlich zu hoch für die Unterführung. Foto: Jannis Schüßler
Der Wagen war augenscheinlich zu hoch für die Unterführung.

Im Suezkanalweg kommt es trotz deutlicher Beschilderung immer wieder zu Unfällen und festgefahrenen Lkws oder Transportern. Die Bergung festgefahrener Fahrzeuge gestaltet sich oftmals als schwierig. Wegen der häufigen Kollisionen mit der Unterführung war im vergangenen Jahr zudem eine Sperrung der Strecke nötig, um die Anfahrschäden an der darüberliegenden Bahnstrecke zu reparieren. (sig)

