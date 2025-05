Weinheim: Unbekannte brechen in Kindergarten ein - Zeugen gesucht

Weinheim. Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, in einen Kindergarten in der Weinheimer Moltkestraße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Seitentür des Kindergartens. Im Inneren brachen die Unbekannten laut Polizeiangaben weitere Türen auf und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Vermutlich über eine Notfalltür flüchteten die Täter im Anschluss in unbekannte Richtung.