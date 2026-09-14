Blaulicht

Weinheim: Unfall zwischen Straßenbahn und Kleintransporter

An der Mannheimer Straße kommt es am Montag zu einem Zusammenstoß. Was dazu bekannt ist

Am Montagmittag kam es an der Mannheimer Straße zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 5 und einem Kleintransporter Foto: Eckhard Malcherek
Am Montagmittag kam es an der Mannheimer Straße zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn der Linie 5 und einem Kleintransporter
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