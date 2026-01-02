Bild
Bohrungen

Weinheim: Vogesenweg für fast zwei Wochen gesperrt

Im Vogesenweg in Weinheim finden im Januar Bohrungen statt. Es geht um die Sicherheit der Straße.

Im Vogesenweg finden im Januar Bohrungen statt. Foto: Stadt Weinheim
Im Vogesenweg finden im Januar Bohrungen statt.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wald-Michelbach: Ludwigstraße heute Abend gesperrt
Laternenumzug

Wald-Michelbach: Ludwigstraße heute Abend gesperrt

Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Ludwigstraße in Wald-Michelbach ab 18 Uhr wegen des Laternenumzugs teilweise nicht passierbar ist.

11.11.2025

Geothermie: Schneller bohren mit Versicherung
Risikoentschärfung

Geothermie: Schneller bohren mit Versicherung

Geothermie soll eine wichtige Rolle in der Energieversorgung spielen. Doch für viele Kommunen sind die Bohrungen zu riskant - ein Flop kostet Millionen. Helfen soll eine Versicherung gegen Misserfolg.

20.07.2025

Wald-Michelbach: Waldweg bei Korsika nach Brücken-Sanierung wieder dicht
Umstrittener Behelfsweg

Wald-Michelbach: Waldweg bei Korsika nach Brücken-Sanierung wieder dicht

Der Streit um den Behelfsweg bei Korsika ruft den Bau- und Umweltausschuss auf den Plan. Nun soll Ruhe um den umstrittenen Waldweg einkehren.

31.03.2025

Korsikabrücke: Gefährdet Wald-Michelbach geschützte Arten?
Wald-Michelbach

Korsikabrücke: Gefährdet Wald-Michelbach geschützte Arten?

Ein Anwohner kritisiert die Gemeinde wegen mangelhafter Informationspolitik. Der zuständige Bauleiter weist die Vorwürfe zurück.

21.11.2024

Über den Blütenweg hinauf zum Kreuzberg
Wandertipp

Über den Blütenweg hinauf zum Kreuzberg

Zwischen Hemsbach und Laudenbach führt ein kleiner, aber sehr feiner Abschnitt des Wanderwegs durch Weinberge und Gärten bis zu einem Wallfahrtsort

23.05.2024