Weinheimer Autorin: Neue Familiensaga entführt nach Island

Ein Ereignis jagt derzeit das nächste im literarischen Schaffen von Silke Ziegler. Auf der Frankfurter Buchmesse signierte die Weinheimer Schriftstellerin zunächst am Stand des Kölner emons Verlags ihre Weinheim Krimis „Böse Stimmen“ und „Nacht der tausend Lichter“ sowie ihre in Südfrankreich verortete Krimiromanze „Im Sog des Schweigens“. Dann hielt sie am Messestand von Ullstein zum ersten Mal „Die Wildblütentochter“, den zweiten Band ihrer Familiensaga, in den Händen und signierte mehrere Bände blanko. Nun war auch offizieller Erscheinungstermin des 525 Seiten umfassenden Liebes- und Schicksalsromans.