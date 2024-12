Weinheimer Band „Dr. Rox“ mit Milena (18) bei „Monnem Xmas“

Kerwe oder Weihnachten – „Dr. Rox“ nimmt die Feste, wie sie fallen. Und zum Anlass für neue Songs. Nach „Wir wollen Kerwe“ als Liebeserklärung an das Volksfest greift die Weinheimer Band jetzt das Fest der Liebe auf. In ihrer ganz speziellen Art. Nicht ganz so rockig, wie man die Musiker kennt, und sozialkritischer als die meisten Weihnachtslieder, die beim Song-Contest „Monnem Xmas“ eingereicht wurden.