Weinheimer Beltz-Verlag verleiht den Peter-Härtling-Preis

Weinheim. Als ihm seine Freundin zu Weihnachten 2016 ein Seminar in einer Schreibwerkstatt schenkte, kam für Tobias Wagner ein Stein ins Rollen. Geschrieben hatte er schon immer gerne. 2022 war das Manuskript seines ersten, 206 Seiten starken Romans „Death in Brachstedt“ fertig, und Literaturagentin Gerlinde Moorkamp schlug vor, es für den Peter-Härtling-Preis einzureichen. Mit Erfolg. Am Sonntag erhielt der Autor bei der Feier im neuen Verlagsgebäude von Beltz in der Werderstraße den mit 3000 Euro dotierten Preis.