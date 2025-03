Wem die Stadt Weinheim den Sommertagszug zu verdanken hat

Weinheim. Wenn die Teilnehmer am Sommertagszug am Sonntag auf dem Weg zur Endstation Schlossparkwiese die Straße passieren, die zum Obertor führt, dann sollten sie einen kurzen Blick auf die äußere Schlossparkmauer werfen, an der eine Sandstein-platte an Franz Josef Heisel (1853-1913) erinnert, den Begründer des großen Weinheimer Kinderfestes am Sonntag Laetare.