Wie das Weinheimer Label „Fleißiges Mädchen“ Dirndl-Fans verzaubert

Ob auf der Münchner Wiesn oder dem Stuttgarter Wasn – im Oktober schlägt das Herz von Trachtenfans hoch. Besonders dort, wo es am schönsten ist: unter der weißen Dirndlbluse, die Dekolletés wie kaum ein anderes Kleidungsstück zur Geltung bringt. „Das ist unsere Zeit“, verrät Kim Dorn, „denn wir sind verrückt nach Dirndl.“ Die Dirndl-Liebe teilt die Großsachsenerin mit Alexandra Kreis aus Weinheim. Zusammen sind sie fleißige Mädchen, auch wenn der Name ihres Labels in der Einzahl bleibt.