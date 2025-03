Wie ein Weinheimer zum Furry wurde

Weinheim. Martin W. ist ein Furry – unter der Woche arbeitet der Familienvater als Lagerist, doch am Wochenende schlüpft er für sein Hobby in flauschige Anzüge. Furries sind Menschen, deren Hobby es ist, in Tierkostüme zu schlüpfen und sich in Gruppen zu präsentieren. „Furry Fandom“ nennt sich der Trend aus den USA, auf Deutsch: pelzige Fangemeinde.