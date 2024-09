Wie läuft eine Blutspende ab?

(Aus dem Archiv) In Studienzeiten habe ich regelmäßig Blut oder auch Plasma gespendet, um mein knappes Studi-Budget etwas aufzubessern. Aber meine letzte Blutspende ist nun - aus verschiedenen Gründen - schon fünf Jahre her. Das soll sich jetzt ändern, das habe ich mir fest vorgenommen. Denn ich kenne meine Blutgruppe und weiß, die ist knapp. Und auch, wenn es für viele Dinge im Leben inzwischen technische oder wissenschaftliche Lösungen gibt, beim Thema Blutkonserven sieht das anders aus. "Bisher ist es nicht möglich, Blut künstlich herzustellen und es wird auch in naher Zukunft nicht möglich sein", sagt mir Eberhard Weck Pressesprecher des DRK Baden-Württemberg und Hessen. Mein Entschluss steht also fest, ich werde Blut spenden, in Weinheim.