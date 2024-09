Wie man im Alltag auf Plastik verzichten kann

Alles ist irgendwie verpackt. Manchmal sogar einzelne Gurken - eingeschweißt in Plastikfolie. Immer mehr Menschen setzen sich für einen nachhaltigen Lebensstil ein und versuchen, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Doch wie gelingt es eigentlich im Alltag plastikfrei zu leben? In Weinheim gibt es seit November 2019 einen besonderen Laden, der sich dem Thema verschrieben hat. Worauf man achten kann, wenn man weniger Müll verursachen will, erklären die zwei Ladeninhaberinnen Andrea Hehn und Anja Wilkening im Interview.