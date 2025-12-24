Bild
Entschleunigtes Fest

WNOZ wünscht frohe Weihnachten

Ein bisschen Stille – vielleicht das schönste Geschenk. Denn Weihnachten braucht keine großen Gesten.

Weihnachten braucht keine großen Gesten. Foto: Sven Sasse-Rösch
Stille statt Eile Wünsche gibt es in diesen Tagen viele. Wünsche nach Geschenken, nach freien Tagen, nach dem perfekten Fest. Dazwischen liegt oft eine Fülle aus Terminen, Erwartungen und Stress. Gerade darin droht das verloren zu gehen, worum es an Weihnachten eigentlich geht. Weihnachten braucht keine großen Gesten. Es lebt von kleinen Zeichen der Aufmerksamkeit, von Geduld und von dem Mut, das Tempo zu drosseln. Vielleicht ist das in diesem Jahr der wichtigste Wunsch: weniger Eile – und mehr Stille. (i.k.)

