Mit der Betriebsübernahme im Jahr 1997 durch Christiane und Jochen Hardt beschlossen beide die Brauerei auszubauen und waren auch gleich experimentierfreudig. Damals nannten sich die Spezialsude noch nicht Craftbeer – Pioniere auf diesem Gebiet waren beide aber schon immer. Mittlerweile werden alle Biersorten auch in der eigenen Fülllinie „Allahopf“ und „bierzeit“ frisch gefüllt und in vielen regionalen Getränkemärkten angeboten. Zudem kann man sie auch in ausgewählten Gaststätten der Region Weinheim, Mannheim und Heidelberg genießen: beispielsweise in Bensheim, Viernheim oder Nussloch. Also rund um den Schornstein, eben überall dort, wo man „Woinemer“ aussprechen kann.