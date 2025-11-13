Familien zwischen Pausenhof und Küchentisch
Zwischen Pausenhof und Küchentisch spielt sich das echte Leben ab: Da, wo Kinder lernen, Eltern zweifeln und Familie jeden Tag neu beginnt. Unsere Serie erzählt von Mut, Zusammenhalt und den kleinen Momenten, die groß machen.
Wer erzieht eigentlich – Eltern, Lehrer oder das Leben selbst? Zwischen Großraumbüro und Großfamilie, zwischen Wertewandel und WhatsApp-Gruppe ringen viele Familien um Orientierung.
Unsere Serie erzählt von Verantwortung, Liebe, Druck – und der Kunst, Kinder stark zu machen. Wir besuchen Familien wie die Schreinerfamilie Klemm aus Weinheim, die über Generationen hinweg das Handwerk und den Familiensinn weitergeben.
Wir sprechen mit Lehrern darüber, wie sie mit Mobbing an Schulen umgehen, mit Betroffenen, die ADHS nicht nur als Diagnose sehen, sondern als Herausforderung an ein ganzes System - und die Familie. Wir begleiten kleine Basketballer, die schon mit weniger als sechs Jahren Teamgeist lernen, und zeigen, wie Weihnachtsmärkte zum generationsübergreifenden Erlebnis werden.
Diese Serie will Mut machen. Denn Familie, Schule und Gesellschaft – sie alle bilden das Netz, das unsere Kinder trägt. Und wir alle sind Teil davon.
