Was Grasellenbach interessiert

In den Ortsteilen Hammelbach, Gras-Ellenbach, Tromm, Wahlen, Scharbach und Litzelbach leben insgesamt rund 4000 Menschen. Grasellenbach hat auch in Sachen Tourismus einiges zu bieten: Kurkonzerte, mehrere Wander- und Radwege, das Geo-Zentrum Tromm mit den Litzelbacher Steinbrüchen aber auch das Freibad in Hammelbach und die naturnahe Minigolfanlage in Wahlen. Erholung versprechen die drei Kneipp-Anlagen in Gras-Ellenbach. Aufregung herrscht dann einmal im Jahr zur Schwarzpulverrally, wenn sich Biker aus ganz Deutschland im beschaulichen Hammelbach treffen.