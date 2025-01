"Disziplin ist eine Schlüsselkompetenz und ein Geschenk"

Was bedeutet Disziplin 2024 für uns? Sich an Regeln zu halten? Führt Disziplin zu Glück und Selbstbestimmung oder zu Gewalt und Fremdbestimmung? Die Neuerscheinung "Disziplin. Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts" gibt Eltern alltagsnahe Tipps, praxisorientierte Reflexionsfragen und interessantes Hintergrundwissen an die Hand und erklärt verständlich, wie man Disziplin bei der Erziehung von Kindern positiv einsetzen kann. Wir haben uns mit den Autorinnen unterhalten.