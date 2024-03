Die besten Second-Hand-Läden und Kaufhäuser für Gebrauchtes an der Bergstraße und im Odenwald

Der Frühjahrsputz steht vor der Tür, und es ist die perfekte Zeit, um das eigene Zuhause aufzuräumen und zu entrümpeln. Aber was passiert mit den Gegenständen, die man nicht mehr benötigt? WNOZ hat eine Übersicht über Second-Hand-Läden und Gebrauchtwarenkaufhäuser in der Region zusammengestellt. In und um Weinheim, an der Bergstraße und natürlich auch im Odenwald - überall dort, wo man gebrauchte Artikel verkaufen oder spenden kann.