Ritter und Hofdamen
Am Sonntag, 22. November, findet um 14.30 Uhr im Schloss Heidelberg die Familienführung „Reise in die Zeit der Ritter und Hofdamen“ statt. Ritter, Knappen und adlige Mädchen stehen im Mittelpunkt; beim Ringwerfen testen die Gäste ihre Geschicklichkeit. Sie eignet sich für Familien mit Kindern ab 8 Jahren. Erwachsene zahlen 9,00 Euro plus 11,00 Euro Schlossticket, Ermäßigte 6,00 Euro plus 5,50 Euro; der Familienpreis beträgt 24,00 Euro plus Schlosstickets.
Anmeldung ist beim Service Center SchlösserTouren GbR unter Tel. +49 (0) 6221 658 880 oder per E-Mail an service@schloss-heidelberg.com erforderlich.