Social-Media-Kampagne gegen Gewalt
Von 14. November bis 25. November veröffentlicht die Gemeinde Fürth jeweils am Vormittag Beiträge auf Facebook und Instagram. Die Social-Media-Kampagne zum Tag gegen Gewalt an Frauen soll sensibilisieren und zeigen, dass Betroffene nicht allein sind.
Fürther Vereine und Institutionen geben dafür Statements zu dem Thema ab. Die Beiträge sollen unterstreichen, wie wichtig es ist, gemeinsam Haltung zu zeigen und Gewalt gegen Frauen nicht zu tolerieren. Die Kampagne richtet sich an die Öffentlichkeit.