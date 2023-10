Angespannte Lage bei der SG Leutershausen

Handball-Drittligist SG Leutershausen hat einen vielversprechenden Saisonstart hingelegt: Nach sieben Spielen rangiert das Team von Trainer Thorsten Schmid mit 12:2 Punkten auf dem vierten Platz. Und auch am Samstag, 28. Oktober (19.30 Uhr), geht die SGL als Favorit in die Partie gegen die zweite Mannschaft von Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten, die aktuell in der Tabelle den 14. Platz belegt. Die positive Energie des letzten Auswärtssieges gegen den HT München mitnehmen, lautet dann auch Schmids größter Wunsch.

Die mentale Power hierfür ist weiterhin da, lediglich die körperliche Fitness fehlt bei dem einen oder anderen. Denn die Grippe- und Erkältungswelle hat die Mannschaft weiter fest im Griff. Gleich mehrere Spieler werden deswegen am Samstagabend in der heimischen Heinrich-Beck-Halle nicht antreten können. Unter anderem Kevin Bitz und Lucas Bauer. Luca Mastrocola ist ebenfalls weiterhin krank und hinter dem Einsatz von Max Preller steht ein großes Fragzeichen.

Gegner ist nicht zu unterschätzen

Kein Wunder also, dass der Trainer dem Heimspiel etwas sorgenvoll entgegenschaut. Am Montag ließ Schmid bereits das Training ausfallen, um den Spielern eine kleine Erholungspause zu gönnen. Am Dienstag schafften es dann nur wenige Spieler, richtig mitzumachen. „Ich hoffe sehr, dass sich bis zum Samstag noch einige Spieler weiter erholen und dann wieder richtig fit sind“, so Thorsten Schmid. Zumal der HBW Balingen-Weilstetten II nicht zu unterschätzen ist.

Die Jung-Gallier um ihren Trainer Micha Thiemann meldeten sich am vergangenen Wochenende mit einem Heimsieg gegen Salamander Kornwestheim eindrucksvoll in der Liga zurück, insbesondere zwei Heimsiege in Folge lassen das Potenzial der Sieben erahnen. Und Thorsten Schmid weiß: „Mit dieser zweiten Mannschaft will der Verein junge, talentierte Spieler heranführen.“

„Top Gegenstoßspieler“ beim HBW

Die jungen Spieler seien alle sehr gut ausgebildet und auch torgefährlich. „Im Rückraum sind mit Mika Schüler und Jan Bitzer hervorragende Spieler, die das Spiel gestalten werden“, so Schmid. Eine große Gefahr seien auch Mischa Locher und Tim Hildenbrand, die im letzten Heimspiel eindrucksvoll bewiesen hätten, wie schnell sie ein Spiel drehen könnten. „Das sind top Gegenstoßspieler“, kommentiert Schmid.