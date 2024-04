Auf einmal macht es puff und Kamuff trifft im Dreierpack

Sechs Tore in der ersten, sieben in der zweiten Hälfte: Das Derby der Fußball-Kreisklasse A zwischen dem TSV Sulzbach und der Zweitvertretung der TSG 1862/09 Weinheim bot am Sonntag ein außergewöhnliches Spektakel – und ein junger Spieler der Heimelf hatte im Torfestival großen Anteil am Sulzbacher Sieg: Jannik Kamuff, 20 Jahre, erzielte beim kuriosen 8:5 seinen ersten Dreierpack im Aktivenbereich.