Das Bayern-Aus ist der TSG 1862/09 Weinheim eine Warnung

Thomas Müller entschuldigte sich bei den Fans des FC Bayern München, weil die meisten seiner Mitspieler nach der bitteren 1:2-Pokalpleite beim 1. FC Saarbrücken den Gang in die Kurve verweigerten und direkt in die Kabinen verschwunden waren. Einigen Fußballfans der Region dürfte dieses Verhalten noch bekannt vorgekommen sein, denn auch im Weinheimer Sepp-Herberger-Stadion waren die Bayern-Profis von Jupp Heynckes vor 33 Jahren wort- und grußlos vom Rasen gesprintet. Ein Elfmetertor von Thomas Schwechheimer hatte am 4. August 1990 das historische Erstrunden-Aus der Bayern besiegelt. Den Niedergang des FV 09 konnte es nicht aufhalten.