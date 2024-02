Das wird ein Waldhof-Spiel mit vielen Emotionen

Die stattliche Einkaufsfläche der „Waldhof Welt“ am Wasserturm mit SVW-Devotionalien aller Art und rund 200 Fans, die sich für den ersten offiziellen Auftritt des neuen Trainers beim Mannheimer Drittligisten interessierten – Marco Antwerpen ordnete die Umstände seiner ersten Pressekonferenz an der neuen Wirkungsstätte gerne in die bisherigen Eindrücke seit seiner Amtsübernahme ein.