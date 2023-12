Die Kurpfälzer Löwen stehen in Rimbach vor einer hohen Hürde

Die Ringer der RG Kurpfälzer Löwen müssen wieder in die Erfolgsspur zurückkommen, wenn sie ihr Saisonziel in der 2. Bundesliga Süd nicht aus den Augen verlieren wollen, ein Platz zwischen Rang zwei und vier. Nach der jüngsten Niederlagen-Serie sind die Löwen auf Rang fünf abgerutscht. Am Samstag geht es um 19.30 Uhr zum Tabellendritten KSV Rimbach, der den Löwen nicht liegt.