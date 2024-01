Die RG Kurpfälzer Löwen verzichten auf die 2. Bundesliga

Die Neueinteilung der Ringer-Bundesligen hat ihre erste Auswirkungen: So hat sich die RG Kurpfälzer Löwen aus der 2. Bundesliga Ost abgemeldet und steht damit in der nordbadischen Oberliga vor einem Neustart. „Die Einteilung in die Bundesliga Ost können wir nicht verkraften, die kommen durch die Kämpfe in Mecklenburg-Vorpommer (RV Lübtheen) und dreimal nach Sachsen (Aue, Greiz, Markneukirchen) enorme Kosten mit Busfahrten und Übernachtungen auf uns zu, wodurch wir uns zum Rückzug entschlossen haben“ begründet Christoph Heckele, der Abteilungsleiter Ringen des ASV Ladenburg den Schritt.