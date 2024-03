Die Saasemerinnen bleiben der S3L treu

Die Verbandsliga-Handballerinnen der HG Saase würden die Saison gerne mit dem noch möglichen dritten Tabellenplatz abschließen. Das jüngste 18:18 (11:10) bei den Rhein-Neckar Löwen hält die Chancen dafür offen. Die Partie begann aus Saasemer Sicht allerdings zerfahren, in Kronau stand es schnell 4:1 (8.). Trainer Steffen Piffkowski zog frühzeitig die Reißleine und rüttelte seine Mädels in der genommenen Auszeit wach. Das half: Nach 14 Minuten stand es unentschieden. Durch starkes Abwehrspiel hielten die Bergsträßerinnen die Partie offen, kamen im Angriff aber nicht an ihr Leistungsvermögen heran. Piffkowski war sichtlich unzufrieden, dennoch froh, dass zumindest ein Punkt erkämpft wurde.