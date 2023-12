Die SG Leutershausen und Thorsten Schmid: Das scheint zu passen

Thorsten Schmid ist zufrieden. Die SG Leutershausen steht auf Platz vier der Tabelle in der Südgruppe der 3. Handball-Bundesliga, hat gerade mal einen Punkt Rückstand zum Führungsduo aus Oppenweiler/Backnang und Pforzheim/Eutingen. Der Trainer weiß allerdings auch, wie schnell diese komfortable Ausgangslage sich ändern kann – beim hauchdünnen 32:31-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen II hatten die Roten Teufel das Glück auf ihrer Seite. „Wir hatten zu wenig Energie für die Partie und sind immer hinterhergelaufen. Am Ende haben wir es glücklich gedreht. Man muss den Jungs, die das 60 Minuten lang gewuppt haben in unserer Notsituation, ein riesiges Kompliment machen.“